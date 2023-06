A San Severino nasce “Contrada oltre le mura” nuovo progetto presieduto da Mauro Capaldi per la valorizzazione della città di San Severino. Si tratta di una nuova associazione civica che ha come obiettivo la promozione delle tradizioni cittadine coinvolgendo giovani e meno giovani. E’ formata da Mauro Capaldi (presidente), Daniele Ruggeri (vicepresidente), Massimiliano Fiorini (tesoriere), Silvia Cipolletti (segretaria) e Michela Capaldi (consigliere).

«Daremo importanza alla tradizione del territorio, all’ambiente, ai bambini, alla musica e all’arte – dichiara il presidente – Stiamo lavorando per la partecipazione al corteo storico del Palio dei Castelli 2023, per poter poi essere pronti per i giochi del Palio 2024. Ci metteremo in gioco e proveremo a farci promotori ed interpreti di attività che coinvolgano tutta la città e tutti i cittadini, a prescindere dalla zona di appartenenza. Tutti insieme possiamo fare la differenza e noi cominciamo da qui». «Vorremmo seguire l’esempio del piccolo borgo settempedano chiamato Cesalonga – prosegue il vicepresidente Daniele Ruggeri – il quale in passato, crescendo, raccoglieva gli artigiani e le loro famiglie di tutte le zone della città, diventando importante per la storia di San Severino».