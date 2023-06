Tre nuove ambulanze per la Croce verde di Civitanova. Taglio del nastro ieri nella sede per i nuovi mezzi a disposizione dell’associazione che rinnova il suo parco ambulanze con tre nuovissimi veicoli acquistati in proprio.

Premiati nel corso della cerimonia ai benefattori Lucia Torresi, l’azienda Quadri srl e il supermercato Sì con te. Giornata di festa ieri per la famiglia della Croce verde di Civitanova che nella lunga mattinata ha approvato il bilancio sociale e quello dell’ente no profit. Ma la riunione dei soci è stata l’occasione per premiare alcuni privati e aziende che hanno sostenuto la Croce verde. A premiare i benefattori il socio ed ex presidente Cesare Bartolucci, da sempre volto e anima “saggia” dell’associazione.

Riconoscimenti sono andati a Lucia Torresi dell’impresa Torresi Raffaele, alla ditta Quadri Srl e al supermercato Sì con te. Al termine delle premiazioni la nuova direttrice dell’Ast Macerata Daniela Corsi e i soci di lungo corso Letizia Bianchini e Giorgio Santini hanno tagliato i nastri delle 3 nuove ambulanze acquistate dalla Croce verde alla presenza delle autorità civili e militari. Per l’occasione infatti erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il comandante della compagnia carabinieri di Civitanova Massimo Amicucci, il comandante della guardia di finanza Tiziano Padua e della guardia costiera Ylenia Ritucci. Al termine della mattinata la celebrazione di una messa in suffragio ai defunti della Croce verde e ai benefattori defunti.