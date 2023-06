Forti piogge e smottamenti

Forti piogge in alcune zone della provincia e qualche smottamento oggi pomeriggio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e degli operai della Provincia. Smottamenti ci sono stati lungo due strade provinciali. Si tratta della 103, in località San Giuseppe, a Tolentino, e della 126, in località Paterno, a Ripe San Ginesio. La terra scesa sulla carreggiata è stata rimossa e le strade sono percorribili.

Anche un paio di settimane fa le forti piogge avevano comportato frane e smottamenti, in quel caso i danni erano stati parecchi e in diversi comuni della provincia. Oggi pomeriggio il maltempo è stato più circoscritto, causando comunque qualche difficoltà a causa degli smottamenti che hanno richiesto l’intervento sia dei vigili del fuoco che della Provincia per occuparsi di mettere in sicurezza le strade.