«Dopo 44 anni siamo stati costretti a prendere questa decisione ma era inevitabile». Così Domenico Fornari, presidente della Us Volley 79 di Civitanova annuncia a malincuore una novità storica per la società. Infatti dalla prossima stagione la squadra maschile non sarà ai nastri di partenza con la rinuncia alla partecipazione al campionato di serie C e il definitivo addio al ramo maschile. Ad essere promossa e valorizzata sarà la squadra femminile con l’obiettivo di arrivare in serie B. «Ci stavamo pensando da più di due anni – afferma il presidente Fornari – ricordando come ad inizio stagione si fosse già ripromesso di lasciare la serie B, indipendentemente dal risultato raggiunto dai suoi ragazzi – non avendo le giovanili non aveva più senso occuparci del maschile, ci concentriamo sulle ragazze per far avere alla città di Civitanova una squadra di volley femminile di livello e creare entusiasmo intorno a loro» promette.

Un vivaio femminile promettente, con le giovanissime ragazze che nel corso degli anni hanno raggiunto traguardi interessanti, e la prima squadra impegnata con il campionato di serie D. E poi: «il progetto è ambizioso perché puntiamo a salire di categoria dall’attuale serie D fino alla serie B nel più breve tempo possibile. Ci sono le possibilità per portarlo avanti nel migliore dei modi e noi ci crediamo». Gran parte del lavoro per la prossima stagione è già stato fatto: «Stiamo riorganizzando sia il settore giovanile che la prima squadra. E’ importante anche l’ingresso in società di nuovi dirigenti come il neo direttore sportivo Giulio Badino, figura molto conosciuta nel volley regionale. Abbiamo già trovato un allenatore capace, una persona seria» anticipa il presidente. Il resto lo faranno le giocatrici e «con la squadra che stiamo allestendo, non dovrebbero esserci problemi» si sente di promettere Fornari.