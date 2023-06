di Luca Patrassi

La fiera di Los Angeles è il top mondiale per gli strumenti musicali, dunque i produttori che vi partecipano sanno che in quei giorni sono nel posto migliore possibile, sanno che possono avere chances irripetibili.

Tra i partecipanti della scorsa edizione c’è stato anche l’imprenditore recanatese Marco Ragni, titolare della Fatar. Vetrina mondiale, ma è anche vero che l’ingegnere Marco Ragni non è un debuttante del settore, la Fatar è stata fondata dal padre nel 1956 e produce meccaniche di tastiere usate dai maggiori brand. Dunque emozione sì per un appuntamento importante, ma avendo dalla propria parte esperienza e competenza. Solo che, come nelle storie di vita che ti segnano e poi magari si raccontano ai nipoti, succede qualcosa di inaspettato. Ragni è nello stand con il tecnico del suono Paolo Principi quando arriva Stevie Wonder ed entra diretto.

Prova una tastiera per un po’ ed alla fine il commento è breve ma capace di riempire di gioia chi è all’ascolto: «I like it» dice Stevie Wonder, una leggenda, non solo della musica, che ha all’attivo 25 Grammy vinti e cento milioni di dischi venduti, l’autore di Superstition e I just called to say i love you saluta e se ne va. Le cose strane non accadono mai da sole, Ragni inizialmente non ha fatto parola con nessuno del blitz di Stevie Wonder, si direbbe in linea con il cliché dell’imprenditore che cura l’altissima qualità del prodotto ma quasi ha timore di comunicarla. «I like it» ha detto Steve Wonder e agli uffici Fatar poche ore fa è arrivata la mail di Stevie Wonder per l’acquisto del prodotto.

Stavolta l’ingegnere Marco Ragni racconta qualche particolare: «Ha preso uno strumento Studiologic che è il brand attraverso il quale la Fatar sviluppa e vende pianoforti digitali direttamente sul mercato. È un po’ come se si chiudesse il cerchio. Il pianoforte “numaxpiano” di Studiologic propone la migliore meccanica da pianoforte al mondo insieme ad una tecnologia di sintesi del suono ibrida che mette insieme campioni reali del suono a modelli fisici.

Il tutto Made in Recanati». Visto che il discorso è iniziato, Ragni puntualizza come gli strumenti Fatar siano ben noti ai migliori musicisti del mondo: «per citare altri musicisti famosi che recentemente hanno voluto utilizzare Studiologic numaxpiano ci sono anche Chuck Leavell e Matt Clifford che sono i due tastieristi dei Rolling Stones».

Però, Stevie Wonder che entra nella fiera più importante del mondo, si dirige verso il tuo stand per provare uno strumento, deve fare un bell’effetto. A proposito di video con i grandi musicisti che suonano con prodotti Fatar ce ne è uno che ritrae il maceratese Giovanni Faggiolati: non è Stevie Wonder, ma dicono che farà strada, di sicuro – vista la sua impresa principale di riferimento, Faggiolati Pumps – anche lui il “pezzo” lo garantisce.