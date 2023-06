Doppia tragedia sfiorata questa mattina, intorno alle 9, lungo la spiaggia del Passetto ad Ancona. E’ successo all’altezza della ‘seggiola del papa’ quando, per cause in corso di accertamento, una bagnante di 50 anni che stava passeggiando lungo la battigia in riva al mare, ha pestato un cavo elettrico lasciato da un grottarolo intento a verricellare una barca. La donna è rimasta folgorata, cadendo a terra.

Nel frattempo, un altro bagnante, anche lui anconetano, di 52 anni, accortosi di quanto stava accadendo, si è precipitato per soccorrere la donna ma, toccandola, la scarica elettrica si è riversata su di lui, facendolo finire a terra ma dopo essere riuscito a salvare la donna.

Tempestiva la chiamata al 112. La centrale operativa di Ancona Soccorso ha subito inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica, i vigili del fuoco e Icaro.

L’eliambulanza è atterrata all’altezza della ‘seggiola del papa’ mentre il personale della Cri e i pompieri hanno raggiunto a piedi, con i vigili del fuoco arrivati anche via mare, i due feriti.

Il personale sanitario e medico ha prestato le cure ai due feriti: la donna ha riportato delle ustioni ad una gamba e ad un fianco mentre l’uomo alle mani nel tentativo anche di togliere il cavo rimasto sotto alla donna.

La tempestività dei soccorsi, oltre che a quanto fatto dal bagnante, hanno permesso di evitare il peggio.



I due sono stati trattati sul posto dal personale sanitario e medico. Non appena le condizioni sono state stabilizzate, entrambi sono stati trasportati con Icaro al pronto soccorso di Torrette, con codici di media gravità, per essere sottoposti a tutti gli accertamenti ed esami medici necessari. Sul posto, per effettuare la ricostruzione della dinamica, sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto.

