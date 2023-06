Bocciofila Appignanese promossa in Serie A

Appignano si aggiudica un importante risultato nel biliardo sportivo-boccette con la vittoria ai playoff della squadra della Bocciofila Appignanese e la conseguente promozione in Serie A. «Rivolgiamo i nostri complimenti a tutti i componenti della squadra: Daniele Binanti, Dario Bora, Roberto Bronzi, Sauro Cappelletti, Anselmo Caracini, Simone Donati, Bruno Mucci, Danilo e Marco Velestrini – si legge in un post sulla pagina Facebook del Comune -. Un’altra grande vittoria per lo sport del nostro paese, frutto di passione, impegno e bravura. Con l’occasione ringraziamo le associazioni sportive locali, vanto della nostra comunità, che svolgono da sempre un grande ruolo nella promozione dello sport, del sano agonismo, della socializzazione e dell’amicizia. Evviva Appignano».