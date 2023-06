Frontale a Camerino, due donne a Torrette

Frontale a Camerino, ferite due donne che erano alla guida delle rispettive auto: sono state trasferite all’ospedale di Torrette. E’ successo questa mattina intorno alle 7,40 in località Canepina.

Immediati i soccorsi. Oltre ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona dell’incidente e le vetture coinvolte, sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori dell’emergenza. Il personale sanitario, prestate le prime cure, ha allertato l’elicottero, arrivato a Camerino da Fabriano.

Una delle due conducenti è stata trasportata a Torrette dall’eliambulanza, l’altra è stata trasferita all’ospedale di Ancona in ambulanza. Le due donne erano entrambe coscienti ma per il rischio di lesioni interne, vista la portata dell’impatto, i medici hanno ritenuto opportuno trasferirle al pronto soccorso del capoluogo di regione per compiere tutti gli accertamenti e le cure del caso.

(Redazione Cm)