Gabriele Prato è il presidente del direttivo territoriale di San Severino di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Gli altri membri del direttivo sono: James Lullo, Gianfranco Maccari, Mario Menichelli, Saimir Dule, Bruno Walter, Stefano Valentini, Lino Pelati, Mauro Mancinelli, Lorella Pettinari, Alessio Romaldi, Renzo Leonori, Quinto Rucoli, Pierino Verbenesi, Mauro Marchetti e Massimiliano Della Mora.

Il direttivo fa riferimento ai comuni di San Severino, Gagliole, Camerino, Serravalle del Chienti, Monte Cavallo, Fiastra, Ussita, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Matelica, Esanatoglia, Castelraimondo, Visso, Muccia, Pieve Torina, Valfornace, Fiuminata, Pioraco, Sefro, Cingoli, Apiro, Poggio San Vicino.

«Al centro della riunione del direttivo – si legge in una nota – ci sono state le questioni relative al post-sisma e allo stato dell’arte della ricostruzione, con la necessità di accelerare sulla conferma dei Superbonus per i lavori attivi nel cratere. Quindi, gli imprenditori hanno riflettuto sul rilancio economico e sociale del piano Next Appennino e come interagire con questi fondi.

Sul tema infrastrutture, si è parlato dell’intervalliva Tolentino-San Severino, indispensabile arteria viaria del territorio molto attesa delle aziende e dalle comunità. Non di meno rilevante, l’opera di collegamento della valle del Potenza, che, partendo dal futuro casello dell’A14, costituirà un’altra struttura rilevante per dare ossigeno alle imprese».