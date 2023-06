Ci sono domeniche da ricordare e l’ultima trascorsa è una di quelle che difficilmente verrà dimenticata da molti, ragazze, ragazzi, maestri, dirigenti e soci dell’Associazione Tennis Macerata.

Le ragazze della Serie C effettuando una memorabile rimonta, hanno vinto in casa la finale interregionale battendo 3-2 la formazione della Tennis Training Foligno e si sono qualificate per il tabellone nazionale. Si giocheranno, nel prossimo incontro, la possibilità di partecipare l’anno prossimo al campionato di Serie B2. Vittorie nel singolare giocato da una fantastica e straripante Aurora Curzi e dall’ormai collaudata coppia Curzi-Modesti che hanno vinto sia il doppio del pareggio che quello decisivo.

Nel frattempo a 500km di distanza, la squadra maschile, nella terza giornata del Campionato di Serie B1, ha espugnato per 5-1 i temibilissimi e velocissimi campi di Lecco confermandosi in testa alla classifica del proprio girone a punteggio pieno. Vittorie in singolare di Remi Boutillier, Gianluca Acquaroli e del gladiatore Nicolas Compagnucci e dai due doppi Boutillier/Acquaroli e Compagnucci/Compagnucci che hanno completato l’opera con due match sontuosi portati a casa entrambi agevolmente in due set.

Ora ci sarà il doppio impegno nel week-end con l’incontro casalingo oggi contro L’Aquila e la trasferta a Roma contro il Play Pisana domenica.

La ciliegina sulla torta è arrivata dalla vittoria per 3-0 della squadra maschile Under 12 composta da Davide Referza e Pietro Marinelli sulla formazione del Castel di Lama qualificandosi così alla semifinale regionale di categoria. Ancora in gara, nei tabelloni regionali l’Under 10 misto, l’Under 14 maschile e l’Under 16 femminile che scenderanno in campo nel prossimo week-end.