La biblioteca di Recanati revisiona i libri e sostituisce quelli usurati e i più datati con nuove edizioni. «A seguito delle recente delibera comunale – si legge in una nota del Comune – inerente l’attuazione delle procedure di scarto librario autorizzate dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche, alcuni cittadini hanno manifestato la loro preoccupazione intendendo che la Biblioteca comunale di Recanati “butti via i libri”. Una interpretazione di fatto insussistente. Come già avvenuto in passato, la Biblioteca adotta prassi riconosciute dalla trattatistica biblioteconomica nazionale e internazionale secondo la quale una funzione importante ed imprescindibile nella gestione libraria è proprio rappresentata dallo “scarto”».

Con questo termine si indica l’attività specifica, disciplinata dalla legge, attraverso la quale si opera una revisione delle raccolte affinché i libri maggiormente usurati possano essere sostituiti e quindi tornare nella disponibilità dei lettori. È infatti piuttosto frequente che un volume consunto dall’uso non venga scelto per il suo scarso appeal, pregiudicando così l’accesso alla lettura dell’opera in esso contenuta. Nelle normali procedure di gestione libraria lo scarto è una prassi molto delicata che richiede attenzione e verifiche.

«Per chiarezza – scrive l’amministrazione – non tutti i volumi sono soggetti a scarto: ne sono esclusi gli importanti doni librari di personaggi recanatesi a vario titolo distintisi in ambito culturale i cui eredi hanno scelto la Biblioteca comunale come luogo di conservazione; ne è escluso il fondo antico e lo sono anche i libri rari. Come biblioteca di pubblica lettura, la Comunale ha il dovere della contemporaneità, il che ad esempio suggerisce di sostituire manualistica datata con altra più recente. Tuttavia la selezione operata non rappresenta una sorta di cancel culture, in quanto per ciascun volume individuato si verifica la disponibilità di una versione aggiornata sul mercato per la sostituzione oppure la presenza nelle principali biblioteche della Regione. In quest’ultimo caso, come molti utenti sanno bene è possibile al cittadino recanatese richiedere, gratuitamente, attraverso il prestito interbibliotecario esattamente la copia dell’edizione desiderata. La prospettiva all’interno della quale si opera è infatti quella della cooperazione tra biblioteche pubbliche del territorio per l’ottimizzazione dei servizi. La biblioteca pubblica è infatti un organismo vitale che solo in parte è costituito da libri, in quanto suo scopo precipuo è offrire servizi di accesso all’informazione e alla conoscenza oltre il suo specifico posseduto librario. Come spesse volte ricordato, i libri oggetto di scarto non vengono conferiti tutti al macero: un buon numero, ad esempio, è già rientrato e rientrerà in circolazione grazie alle casette del bookcrossing, mentre andranno al macero solo quelli mutili e danneggiati in modo irreversibile».