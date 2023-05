Auto parcheggiate negli stalli per i motorini in via Mazzini, inizia l’estate e iniziano anche i problemi di convivenza fra gente della notte e residenti a Civitanova. Le tantissime presenze che si sono riversate nel fine settimana in città hanno determinato la scarsità di parcheggi e così anche gli stalli per i motorini sono stati scambiati per parcheggi. Ma la carreggiata così si è ridotta e a farne le spese sono stati gli specchietti delle auto dei residenti parcheggiate lungo la via.

A protestare e richiedere la presenza di vigili che sanzionino le effrazioni sono i residenti di via Mazzini: «Parcheggiare le auto in quel modo è un’abitudine frequente nei fine settimana e causa il restringimento della carreggiata stradale. Le auto in transito rischiano di rompere accidentalmente gli specchietti delle auto dei residenti, cosa avvenuta proprio sabato sera – spiega Paola Giuggioloni – segnalo inoltre lo stato di incuria ed abbandono del verde pubblico proprio in pieno centro e sul lungomare. Spesso le siepi dei giardini arrivano a metà marciapiede».

(l. b.)