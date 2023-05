Ruba gasolio dalla ditta dove lavora, denunciato dai carabinieri. E’ successo a Civitanova e i militari della Compagnia di Civitanova, aumentando la presenza sul territorio grazie ad un fine settimana di controlli (179 persone identificate e oltre 90 veicoli) sono riusciti a rintracciare l’autore di un furto di gasolio messo a segno in una ditta di trasporti. Nei guai un romeno di 63 anni, residente del Fermano. L’uomo aveva appena prelevato due taniche contenenti 40 litri di gasolio, portando via il carburante dal serbatoio della ditta.

Fine settimana di controlli per i militari dell’Arma che sabato e domenica nelle zone più frequentate di Civitanova e Porto Recanati hanno effettuato posti di blocco e controlli alla circolazione stradale. La presenza dei militari ha permesso di sanzionare per ubriachezza molesta una quarantenne sudamericana che in palese stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool, infastidiva i clienti di un bar della costa nord. A nulla sono valsi i tentativi di ricondurla alla ragione da parte del proprietario. La donna fuori di sé ha inveito contro tutti i presenti, tanto che è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il trasporto al pronto soccorso di Civitanova per farle smaltire la sbronza. Denunciato invece un 19enne di Civitanova sorpreso sul lungomare di Porto Potenza con un manganello telescopico in metallo ed un grammo di hashish. E’ stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e segnalato al prefetto come assuntore di stupefacenti. Sia il bastone che la droga sono stati sequestrati. Infine denunciato un fiorentino residente in provincia di Ancona è stato invece controllato sul lungomare portorecanatese e, all’esito degli accertamenti in banca dati, è risultato destinatario di provvedimento di foglio di via obbligatorio.

I controlli su strada hanno portato invece al controllo di oltre 90 veicoli e 179 persone: accertate 35 violazioni al codice della strada, maggiormente legate ad infrazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo alla guida di telefono cellulare, assenza di revisione o copertura assicurativa, per la quale ultima sono stati sottoposti a fermo amministrativo quattro autovetture ed un motoveicolo. Quattro i conducenti sorpresi alla guida ubriachi: si tratta di un trentaseienne loretano che guidava il suo motociclo sul lungomare di Porto Recanati con tasso alcolemico superiore a 1,70 g/l, poi un civitanovese di 31 anni alla guida della sua auto a Civitanova con un tasso etilico superiore a 0,90, infine una ventiduenne fermana ed una sua coetanea civitanovese controllate ciascuna alla guida della propria macchina e risultate positive con tasso alcolemico rispettivamente superiore ad 1,30 ed 1.40. Tutte le patenti sono state ritirate per l’emissione dei provvedimenti di sospensione.