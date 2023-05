Si è aperta con l’ufficializzazione di un grande gesto di generosità, la seduta consiliare di ieri a Mogliano. La sindaca Cecilia Cesetti, ha annunciato i lasciti in favore del Comune di Mogliano disposti da Fabio Candria, prematuramente scomparso il 14 marzo scorso a 59 anni.

Candria, nel suo testamento, ha legato al Comune diverse proprietà nel territorio comunale e un terreno nel comune di Petriolo, limitrofo alle sorgenti delle acque sulfuree, con l’obiettivo di destinare tale eredità per finalità istituzionali e sociali, come la creazione di una casa-famiglia. Il Consiglio comunale ha dunque approvato all’unanimità l’accettazione a favore dell’Ente. L’Amministrazione ha specificato che verranno rispettate le volontà di Candria riguardo la destinazione e l’uso di quanto donato. La sindaca ha quindi ringraziato in maniera sentita la sorella Onelia e la compagna Costanza per il gesto di alto valore compiuto, rispettando le decisioni peraltro già voluta dal fratello di Fabio Candria, Adorno, anche lui prematuramente scomparso l’ 8 aprile 2022.