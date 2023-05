Dieci aperitivi per raccontare Macerata. Ecco Aperitivo Macerata, la seconda edizione del percorso Tipicità Evo. Dieci aperitivi proposti in dieci locali, il 2 e 3 giugno, per la seconda edizione di “Città di Macerata in festa”. A partire dal tagliere crescia gourmet de La Rotonda Lounge Bar e poi il Lord Bio Nature proposto da Lord Bio. L’illusivo reale è l’idea di Spritz&Chips, mentre DiGusto Macerata propone “Sano e Nostrano”. Un racconto in un piatto è la suggestione della Forneria Garibaldi, mentre da Crazy Burger arriva l’invito esplicito “Magnace lo pà!”. Con il Dumpling Bar e l’AperiCina, Macerata incontra l’Oriente e Beer Bang propone l’AperiBirra Maceratese. Alla scoperta del maceratese è l’invito di Centrale Macerata e si chiude con l’Aperi Ice proposto da Almalù. «Questa seconda edizione è la dimostrazione di un lavoro strutturale che si sta portando avanti in città – ha commentato l’assessore alle Attività Produttive Laura Laviano -. Vogliamo accompagnare gli operatori e sostenerli fornendo loro brevi pillole sul galateo e l’accoglienza e allo stesso tempo vogliamo che i locali di Macerata si distinguano per la sicurezza alimentare. È iniziata una collaborazione con il servizio di igiene degli alimenti di origine animale dell’Ast che mette a disposizione le proprie competenze collaborando con consulenti e operatori e la Polizia locale».

I locali aderenti sono già al lavoro per perfezionare le proposte in attesa della giuria che il 2 giugno li visiterà per valutare gli aperitivi secondo criteri di tipicità, gusto e presentazione. Oggi pomeriggio i locali partecipanti incontreranno, insieme all’assessore Laura Laviano, la scrittrice Petra Carsetti, esperta di galateo e accoglienza e la referente del Servizio Igiene degli alimenti di origine animale dell’Ast Caterina Pennesi. Nella giuria il giornalista Carlo Cambi sarà coadiuvato dalla dirigente scolastica dell’istituto Alberghiero di Cingoli e dai sommelier di Ais Marche. Novità del 2023 è l’iniziativa organizzata il 3 giugno a Palazzo Buonaccorsi, in occasione della cerimonia del patto di gemellaggio con la città di Lanciano. Aperitivo Macerata sarà protagonista di una degustazione a tema per gli ospiti e di un viaggio nelle terre e nelle produzioni maceratesi con la guida di Carlo Cambi e il supporto dei vincitori dell’edizione 2022, My Marca e Almalù, con la collaborazione dell’Associazione Cuochi della provincia di Macerata. Atto finale di Aperitivo Macerata, il 4 giugno con la premiazione in piazza della Libertà, alle 19, annunciata dalla sfilata del corteo storico che terminerà il suo percorso proprio nella piazza principale della città. Aperitivo Macerata quest’anno è l’anteprima, insieme agli Aperitivi in Riviera di Potenza Picena, del Grand Tour delle Marche 2023 che inizia la settimana prossima e il 21-22 ottobre prevede l’appuntamento di Macerata con Tipicità Evo.