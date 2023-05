di Michele Carbonari

Si infrange a Campiglione, all’ultima giornata, l’obiettivo playoff del Matelica.

In terra picena non basta un super Papa, autore di una doppietta che apre e chiude le marcature (salta tre uomini e destro vincente e tiro al volo), per ottenere la vittoria, unico risultato utile che avrebbe consentito l’accesso agli spareggi, ai quali si qualificano dunque i fermani che affronteranno l’Atletico Centobuchi già terzo. La formazione picena subisce il tris della Cluentina, che a sua volta invece centra la matematica salvezza: decisivi Monserrat (doppietta) e Mancini (rigore). I biancorossi di Canesin mantengono la categoria nonostante gli stessi punti del Monticelli, forti degli scontri diretti a favore.

Gli ascolani disputeranno i playout come il Corridonia: le due squadre dividono la posta in palio al Martini (per i rossoverdi a segno Michele Garbuglia). La formazione di mister Danny Vagni cercherà la salvezza avendo a disposizione due risultati su tre, fra le mura amiche contro la Futura 96. Tornando ai quartieri alti, l’Aurora Treia si congeda dalla regular season con un 3 a 2 interno sulla Monterubbianese: doppietta di Cervigni (a tu per tu con l’estremo difensore avversario e servito da Di Francesco) e rete finale del subentrato Marini. Gli uomini di Passarini se la vedranno ai playoff con la vincente fra Atletico Centobuchi e Monturano Campiglione. Chiude in bellezza il Trodica, che cala il poker casalingo alla Palmense, travolta da Monserrat (cross di Moriconi), Moriconi stesso (colpito dal rinvio del portiere), Prosperi (traversone di Gambacorta) e Pantone (imbucata centrale di Sanneh). Il Potenza Picena scivola di fronte al proprio pubblico contro il Castel di Lama, che stacca il pass per i playout ed evita la retrocessione diretta. Vani i primi due gol giallorossi di Giaccaglia (finta e tiro) e Mosquera (inserimento), poi la rimonta ospite. Ennesima vittoria, infine, per la capolista Civitanovese: Casette Verdini ko 2 a 1 al Polisportivo (leggi l’articolo).

La top 11 (3-4-3): Grifi (Casette Verdini); Gambacorta (Trodica), Bigoni (Corridonia), Mosquera (Potenza Picena); Mandolesi (Civitanovese), Ruani (Aurora Treia), Moriconi (Trodica), Cervigni (Aurora Treia); Garcia (Civitanovese), Papa (Matelica), Monserrat (Cluentina). All.: Canesin (Cluentina).

Il personaggio della settimana: Luciano Rodolfo Monserrat (Cluentina). L’attaccante argentino con una doppietta trascina i biancorossi alla salvezza e migliora il record personale di gol realizzati in campionato: 13, contro i 12 della scorsa stagione.

PROMOZIONE B (17° ed ultima giornata di ritorno):

Aurora Treia – Monterubbianese 3-2

Civitanovese – Casette Verdini 2-1

Cluentina – Atletico Centobuchi 3-1

Corridonia – Monticelli 1-1

Futura 96 – Grottammare 2-1

Monturano Campiglione – Matelica 2-2

Potenza Picena – Castel di Lama 2-3

Trodica – Palmense 4-0

Riposa: Passatempese

CLASSIFICA: Civitanovese 69, Aurora Treia 64, Atletico Centobuchi 55, Monturano Campiglione 51, Matelica e Trodica 49, Casette Verdini 44, Potenza Picena 40, Monterubbianese 39, Palmense, Monticelli e Cluentina 36, Corridonia 33, Futura 96 32, Castel di Lama 31, Passatempese 30, Grottammare 26.