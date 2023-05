Con l’apertura dei primi cantieri hanno preso il via a Tolentino gli interventi di cablaggio del Gruppo Tim nell’ambito del Piano Italia 1 Giga per portare connessioni ultrabroadband in circa 2.500 civici situati nelle aree del territorio comunale previste dal bando. L’iniziativa rientra nella Strategia nazionale per la Banda Ultra larga ed è finanziata per il 70% attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e per il restante 30% da investimenti del Gruppo Tim.

«Il raggruppamento Tim-FiberCop – si legge in una nota dell’azienda – si è infatti aggiudicato 7 dei 15 lotti messi a bando da Infratel Italia nell’ambito del Piano Italia 1 Giga, per un valore di oltre 1,6 miliardi di euro di finanziamento, ai quali si aggiungono circa 700 milioni di investimento diretto. L’obiettivo è garantire entro il 2026, grazie alla posa di fibra ottica nella rete di accesso, una velocità di connessione di almeno 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload. Tolentino rientra tra i comuni interessati da questo vasto programma che, complessivamente, interessa 10 Regioni (Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria, Marche, Calabria e Basilicata) più le Province autonome di Trento e Bolzano».

«L’opportunità che la nostra città sta vivendo grazie a questa nuova rete – afferma Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino – che si sta predisponendo grazie alla Tim, è una opportunità irripetibile. È chiaro che il passaggio di una fibra ottica crea qualche disagio ma è una infrastruttura che ci fa viaggiare a un giga. È qualcosa che ci porta verso il futuro di cui noi tutti abbiamo necessità. Ho comunicato questa importante novità durante l’ultima seduta del Consiglio comunale anche per l’approvazione degli atti necessari. Ovviamente vigileremo per il ripristino dello stato originario dei luoghi e delle strade interessate dai lavori. Comunque è sicuramente un’opera che ci vede all’avanguardia nelle Marche nel settore della digitalizzazione e che vede Tolentino come una delle città più avanzate per quanto riguarda la rete ultrabroadband».

«L’avvio a Tolentino degli interventi previsti dal Piano Italia 1 Giga – sottolinea Massimo Bontempi, responsabile Field Operations Line Marche e Umbria di Tim – rappresenta un’importante tappa del processo di digitalizzazione del territorio. Oltre alla copertura Ftth andremo ad incrementare la capacità di alcune stazioni radio base per potenziare la copertura 5G nel Comune. Come Gruppo Tim siamo particolarmente orgogliosi di mettere a disposizione del territorio le nostre competenze per accelerare la transizione digitale e sostenere la crescita dell’economia locale».

Tim, attraverso FiberCop, prosegue così il proprio percorso per realizzare una rete ultrabroadband su tutto il territorio nazionale. FiberCop già oggi garantisce una copertura di oltre il 94% delle linee fisse attraverso tecnologie Fttc e Ftth e proseguirà nello sviluppo della copertura Ftth, con velocità di connessione fino a 10 Gigabit/s, con l’obiettivo di raggiungere circa il 60% delle unità immobiliari su base nazionale.