Domenica alle 21 al parco di Villa Cozza va in scena con “Sogno di una notte di mezza estate”. Lo spettacolo rappresenta il saggio finale del Laboratorio Macerata Teatro iniziato a novembre scorso e organizzato da Labs Laboratorio Sociale Aps e da Ctr Calabresi Tema Riuniti Aps e si inserisce nella Rassegna “Il teatro inaspettato”.

“A Midsummer Night’s Dream” di William Shakespeare è stato infatti tradotto e adattato da Paolo Nanni per “Racconto di un sogno”, primo evento del progetto che nel corso dell’anno propone una serie di spettacoli in vari luoghi inusuali per le rappresentazioni, all’aperto o in teatri di periferia. L’allestimento si avvale della collaborazione dell’azienda pubblica servizi alla persona Ircr Macerata, grazie alla quale il celeberrimo testo di Shakespeare vedrà Puck, Oberon, Titania e tutti gli altri personaggi eccentrici e poetici muoversi nel magnifico scenario del Parco di Villa Cozza. Ad animarli saranno: Ylenia Gazzella / Picca, Gabriella Cingolani / Piffera, Sofia Russo / Culotto, Arianna Cioli / Ermia, Martina Cafarella / Elena, Agnese Mastrangelo / Filostrato – Senape, Lucrezia Di Marco / Ippolita – Titania, Luca Ferretti / Zeppa, Stefano Vinciarelli / Oberon – Egeo, vecchio Re, Andrea Spinsanti / Lisandro, Stefano Bartoloni / Demetrio, Matteo Principi / Ottone, Riccardo Mariani / Pongo, Roman Khromykh / Teseo – Regina Mab, Juan Pablo D’Ambrosio / Puck. Regia, scene, musica e costumi sono realizzati da Paolo Nanni e Luis Marreiros con il coinvolgimento degli stessi frequentanti del Laboratorio Macerata Teatro che nel percorso hanno potuto saggiare tutte le componenti del linguaggio teatrale, oltre quella recitativa.

«Vogliamo avvicinare all’arte teatrale quanti più giovani – e anche meno giovani – possibile, come protagonisti e come spettatori – sottolinea il presidente Ctr Gabriele Censi – Questo notissimo testo di William Shakespeare è particolarmente adatto per lo scopo. Ringraziamo per la collaborazione il Labs Macerata che ha aperto le sue porte ai nostri registi e Ircr Macerata che ci ha spalancato il cancello del Parco. La numerosa partecipazione al laboratorio è un esempio di come perseguire questa strada non sia un progetto velleitario ma necessario».

«Il parco di Villa Cozza riapre alla cittadinanza dopo questo lunghissimo inverno. Siamo felici di poter riaccogliere chi lo vorrà in questo bellissimo spazio verde, Sogno di una notte di mezza estate è solo il primo di una serie di appuntamenti ed eventi per l’estate 2023 che stiamo pianificando al Parco insieme al Comune di Macerata – dichiara il presidente Ircr Macerata Amedeo Gravina – Ci sarà musica, ancora teatro, esibizione di cori e associazioni bandistiche, sport all’aria aperta e molto altro: naturalmente i nostri residenti a Villa Cozza saranno i primi a beneficiare di tutto questo ma ogni appuntamento sarà aperto alla cittadinanza e gratuito. Ircr Macerata non è solo servizio alla persona e alle famiglie, anche se questa è la nostra mission aziendale, ma vuol essere sempre più parte attiva della comunità maceratese e queste iniziative, organizzate di concerto con tante associazioni, ne sono la testimonianza».

«Ringrazio Paolo, Luis e tutto il resto della Ctr perché insieme abbiamo creato un laboratorio di grandissimo successo, di partecipazione e di entusiasmo – rimarca Daniele Benedetti, presidente del Labs Laboratorio Sociale – Un percorso che è nel pieno della filosofia del Labs, quella di offrire laboratori espressivi di alta qualità ma a prezzi accessibili a tutti, quando possibile anche gratuiti. Quest’anno è stato particolarmente fitto per dare il massimo contributo alla ricostruzione del senso di comunità, alle occasioni di relazione e aggregazione». L’ingresso allo spettacolo è gratuito, il consiglio è di portare plaid e coperte per immergersi pienamente nella magia del testo e del bosco. Info e prenotazioni sui canali social del Labs Macerata e via Whatsapp al numero 333.7472401