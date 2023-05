Si spaccia per la ex e fa pubblicare un annuncio su di un sito di incontri: sotto accusa, per sostituzione di persona e stalking, un 39enne di Civitanova. La donna, vittima dei presunti episodi di stalking, aveva avuto una relazione con l’uomo che si era interrotta nell’agosto del 2021. Dopo la fine del rapporto il 39enne avrebbe iniziato a contattare in maniera assillante la ex, con diverse utenze. Tra le contestazioni, al processo che si è aperto ieri al tribunale di Macerata, quella di aver minacciato la donna che se non l’avesse incontrato sarebbe andato a schiantarsi contro l’auto della madre.

Il 12 marzo 2022 le avrebbe inviato un video in cui le mostrava una pistola. Il 26 marzo 2022 avrebbe poggiato una pistola sul cruscotto dell’auto dicendo alla donna di non gridare. Il 24 aprile dello scorso anno avrebbe minacciato la donna mentre erano in un bar, dicendo: «Io te ce squaglio veramente nell’acido, però parto prima con in tuoi e poi finisco con te».

Sempre secondo l’accusa le avrebbe anche messo un Gps sotto l’auto. Il 29 settembre dello scorso anno avrebbe danneggiato la vettura di una amica della sua ex, rompendo il finestrino.

C’è poi l’accusa di sostituzione di persona: avrebbe indotto in errore gli utenti di un sito di incontri inducendoli a recare molestia o disturbo alla ex. Sostituendosi a lei avrebbe fatto pubblicare sul sito un annuncio riportante il numero di telefono della donna e alcune indicazioni riconducibili a lei. Avrebbe scritto, sull’annuncio, cose come: «Cerco divertimento, sono riservata». «Non sono mercenaria, cerco divertimento possibilmente ospitali e dotati, se stranieri ancora meglio».

(Gian. Gin.)

*A tutela dell’identità della vittima il nome dell’imputato non viene indicato