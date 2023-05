Scontro tra un’auto e una Vespa, 15enne a Torrette. E’ successo verso le 18,30 a Cingoli. Il ragazzo era in via Silvestri a bordo di una Vespa appunto e arrivava dalla zona di San Giuseppe. All’improvviso, per cause ancora in corso di accertamenti, lo schianto contro una Fiat 500 che veniva in senso opposto.

Il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e i carabinieri di Treia. Viste le condizioni del 15enne, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ragazzo è stato così trasferito all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

(leo. gi.)