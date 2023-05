Finalmente il bel tempo e il clima estivo è arrivato e per questo fine settimana le condizioni saranno ideali per trascorrere due belle giornate nelle località montane dei Sibillini.

A Frontignano di Ussita sia sabato che domenica sarà in funzione la seggiovia Saliere che porterà in quota gli escursionisti o i tanti turisti che vorranno godersi una giornata all’aria aperta e magari un buon pranzo al rifugio Saliere Mountain Lounge, raggiungibile solo in seggiovia o a piedi con una passeggiata di circa 30 minuti.

Francesco Cangiotti Ceo della società Bolognolaski che gestisce i comprensori di Frontignano e Bolognola racconta: «A Frontignano tutto pronto per un bel fine settimana dal sapore estivo immersi nella tranquillità e nella natura, con la seggiovia Saliere e il rifugio Saliere che saranno aperti dalle 10 alle 19. Si potrà godere del bellissimo solarium del Saliere con vista sul Monte Bove e sulla Val Nerina e magari gustare un ottimo pasto dopo una bella passeggiata, tutto realizzato con prodotti a Km 0.

Questa per noi è una pre apertura estiva, infatti la vera e propria inaugurazione della stagione estiva ci sarà venerdì 2 giugno, quando assieme al rifugio e alla seggiovia aprirà anche il Bike Park, che quest’anno ha visto diverse migliorie e novità. Per l’occasione nel fine settimana del 2-3-4 giugno saranno organizzate cene in quota al rifugio, aperitrekking, festa d’inaugurazione con dj set al Saliere Mountain Lounge, ma anche corsi Mbt per adulti e bambini, escursioni guidate in e-Bike e tanto altro.

Dal 2 giugno grazie alle nuove biglietterie e varchi di accesso di ultima generazione, sarà possibile acquistare il biglietto per l’accesso al Bike Park e seggiovia anche direttamente online sul sito internet di Frontignano360.it

Anche sul versante orientale dei Sibillini, in particolare allo ZChalet Mountain Club a Pintura di Bolognola è tutto pronto per l’inizio della stagione estiva; anche qui infatti saremo aperti domani e domenica e poi il fine settimana successivo dal 2 al 4 giugno, con escursioni in e-bike, aperitivo con dj set e tanto sole e tintarella in quota, sulle bellissime terrazze vista mare. La società Funivie Bolognolaski, sta comunque già pensando anche alla prossima stagione invernale, infatti in questi giorni si sono svolti i controlli alle funi degli impianti sia di Frontignano sia di Bolognola, mentre proprio su quest’ultima si sta procedendo anche con la fornitura dei materiali per l’ampliamento e il potenziamento dell’innevamento programmato che sarà completato e pronto per entrare in funzione per gli inizi della stagione invernale.

