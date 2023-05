Torna per la seconda edizione “Giardini nascosti” a Civitanova Alta. Domenica 4 giugno gli spazi esterni privati delle abitazioni si aprono ai visitatori per mostrare le bellezze sconosciute di scorci e panorami inediti. Quest’anno il percorso di visita prevede 17 postazioni, aumentato rispetto allo scorso anno quando erano 10 i luoghi visitabili.

«Diversi nostri concittadini, vista l’esperienza 2022, hanno messo a disposizione il proprio spazio privato – spiegano dall’associazione Sentinelle del mattino che organizza l’evento – Questo il primo, significativo, risultato ottenuto, in secondo luogo diverse associazioni si sono messe insieme per ideare e realizzare “Giardini nascosti. Il centro storico è patrimonio di tutta la città e del territorio, i visitatori troveranno delle performance opera di giovani artisti, molti dei quali figli di questa terra, ma in particolare vogliamo ricordare due personaggi di Civitanova Alta: anzitutto l’amico Claudio Gaetani che lo scorso anno contribuì a Giardini nascosti e che da pochi mesi ci ha lasciato.

Poi un omaggio a Ruggero Ciarrocchi fotografo “storico” il cui archivio fotografico che copre il secondo cinquantennio del ‘900 abbiamo rivisitato grazie alla maestria di Riccardo Ruggeri. Queste stampe in bianco e nero fanno il paio con il lavoro di alcuni studenti dell’ istituto Bonifazi, corso grafica, che hanno girato una videointervista per i luoghi simbolo di Civitanova Alta. Tutte le visite sono gratuite».