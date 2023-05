Una stele in piazza Martiri di Montalto per ricordare l’avvenimento del 22 marzo 1944, il suo significato nella storia di Tolentino e il contributo dato dalla città alla lotta per la liberazione dal nazifascismo.

È l’intenzione della Giunta di Tolentino, che intende prevedere anche le somme necessarie per la realizzazione dell’opera.

«La città di Tolentino ricorda ogni anno, in collaborazione con la locale sezione dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, l’eccidio di Montalto, avvenuto il 22 marzo 1944 nelle montagne circostanti Caldarola e Cessapalombo, quando ventisette giovani tolentinati furono fucilati dai nazifascisti. L’avvenimento è tra i più significativi della storia di Tolentino, che vanta una medaglia d’argento al valore civile e una medaglia d’argento al valore militare per il contributo dato alla lotta per la Liberazione. Molti sono i segni presenti in città che ricordano quel sacrificio, oltre al famedio al cimitero comunale».