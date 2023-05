Prima classificata Shape Over 40, prima classificata Tre 1,68 cm e di conseguenza prima classificata Assoluto al trofeo Deum Ferri di Viareggio, in Toscana, competizione valida per il campionato italiano.

Sono i tre grandi risultati ottenuti domenica scorsa da Donatella Russo, 53enne atleta di Matelica, sempre più regina del body building nazionale, grazie ai quali ha conquistato la qualificazione all’Europeo e a Miss e Mister Universo in programma a novembre a Bruxelles, in Belgio.

Sono anche gli ennesimi trofei alzati al cielo nella sua carriera. «Mi sono sempre allenata da sola. Quattro mesi fa, nella palestra Alterego, ho incontrato Andrea Vico, che ha iniziato a seguirmi e ora è il mio personal trainer – spiega la campionessa di Matelica, iscritta alla Wpf -. Inizialmente lo dicevamo per scherzare, poi abbiamo fatto un programma serio. La preparazione è cambiata e questo ha fatto la differenza. È bravissimo, professionale, mi da consigli e propone allenamenti di qualità: lo ringrazio, come anche Mara Amore Bonapasta, che mi ha seguito fino a Viareggio per il trucco e il parrucco.

Ha fatto un lavoro eccezionale, mi ha messo anche il protan, ovvero il colore che valorizza i muscoli. Un grazie anche agli amici di Fabriano, che mi hanno raggiunto alla gara in Toscana, e ai miei figli, che mi sono sempre vicini – conclude Donatella Russo -. Volevo vincere, vista la dieta che ho portato avanti e considerati tutti i sacrifici fatti. Ho fatto una bella routine di esibizione, in gara insieme ad una decina di altre donne. Mi sono divertita e sono contenta per la vittoria, per cui mi ero preparata. Dato che già ho partecipato in passato, non andrò all’europeo. Sto valutando se partecipare a Miss Universo di Bruxelles».