È stato rinnovato nei giorni scorsi il direttivo territoriale di Civitanova di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Il nuovo presidente è Gabriele Lanciotti e il suo vice sarà Giuseppe Emiliozzi. Gli altri componenti del direttivo sono: Daniele Zucchini, Giuliano Emiliozzi, Fabio Martinelli, Alessandro Antinori, Pierluigi Capozucca, Isabella Sardini, Guido Celaschi, Lodovico Pasquali, Emanuele Iacoponi, Giorgio Pesci.

«Durante l’assemblea, che si è tenuta nei giorni scorsi nella sede cittadina – si legge in una nota dell’associazione – gli imprenditori hanno fatto il punto partendo dalla situazione economica e sociale, alla luce dell’uscita dall’emergenza sanitaria. Gli associati hanno poi riflettuto sull’importanza di potenziare la già proficua collaborazione con le Amministrazioni locali del territorio di competenza, nell’interesse delle comunità. Proprio seguendo questo intento, è stata creata una rete che valorizza le eccellenze della zona (figure dell’edilizia o dell’impiantistica, molto richieste e difficili da reperire), le quali si mettono a disposizione per lavori alla collettività, interfacciandosi l’un l’altro sulle proprie disponibilità per dare una garanzia di servizio».

Il presidente Lanciotti ha ringraziato il direttivo uscente, che in questi anni ha affrontato con grande impegno e professionalità sfide difficili, tra crisi economiche e Covid-19, non lasciando mai da parte l’attenzione rivolta ad imprenditori e comunità. Lanciotti ha quindi salutato il suo direttivo, con il gruppo che si è potenziato con l’ingresso di nuove energie.

Tra le questioni a cuore degli imprenditori civitanovesi, si è posto l’accento sulle problematiche legate alla viabilità e si è ragionato su come recepire al meglio la serie di finanziamenti che sta arrivando dall’Unione Europea, con la convinzione che tali risorse possano fare la differenza in molte situazioni. A tal proposito, Confartigianato è sempre pronta a supportare gli imprenditori nella ricerca dei finanziamenti pubblici di interesse per la propria attività.