Ci sarà un video messaggio dell’architetto Stefano Boeri al focus sulla Transizione ecologica, in programma sabato alle 9,30 al cine teatro Cecchetti e un flash mob con gli allievi della scuola di danza “Zona 14 Spazio Hip Hop”. L’incontro è il quinto di una rassegna nata con l’obiettivo di aprire un dibattito volto ad individuare un percorso sostenibile che porti la città di Civitanova ad un più alto livello della qualità della vita.

«Tanti i relatori, architetti, geometri, docenti universitari, associazioni, imprenditori, politici, che hanno portato il loro contributo nei vari focus – dice l’assessore alla Transizione ecologica Roberta Belletti che insieme all’associazione Marche a Rifiuti Zero ha ideato questa rassegna – e tanti, oltre 200, gli studenti civitanovesi coinvolti. Sabato continueremo a confrontarci, tutti insieme, su come possiamo far diventare la nostra città, Civitanova, sempre più sostenibile».

Al tavolo dei relatori saranno presenti Vittorio Lanciani, presidente dell’Ordine degli architetti di Macerata, Ruben Baiocco dell’Istituto nazionale di urbanistica, Maurizio Paulin, presidente dell’Ordine ingegneri di Macerata, Paola Passeri del Collegio geometri di Macerata, Fabio Rossi consigliere dell’Ordine geologi delle Marche e Giovanna Nardini che si occupa della progettazione di edifici naturali.

«Concludo con un invito – annuncia la Belletti – .Sabato 3 giugno festeggeremo la conclusione di questo ciclo di incontri con un aperitivo (il luogo sarà comunicato nei prossimi giorni) durante il quale sarà presentato il libro di Rossano Ercolini “Il bivio: manifesto per la rivoluzione ecologica”. Nello stesso giorno consegneremo gli attestati di “Ambasciatore della transizione ecologica”, un riconoscimento che ripeteremo tutti gli anni, individuando i cittadini di Civitanova che si distinguono per il loro impegno verso lo sviluppo sostenibile».