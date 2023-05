di Francesca Marsili

Trovato morto nella sua auto Fabio Palmieri, 57enne di Tolentino, genero di Mario Merlini, l’85enne deceduto lunedì a causa di un incidente avuto mentre era alla guida del suo trattore (leggi l’articolo). Ad uccidere Fabio Palmieri, molto conosciuto in città, un malore improvviso. L’uomo è stato rinvenuto a bordo della sua auto parcheggiata dietro il Castello della Rancia, nella tarda mattinata di oggi. Una doppia tragedia a poche ore di distanza l’una dall’altra.

Un secondo improvviso lutto per la famiglia, e soprattutto per la moglie di Fabio Palmieri, Rita, che in poche ore ha perso sia suo padre che suo marito. Palmieri, stimatissimo da tutta Tolentino, aveva una grande passione per la fotografia, coltivata quasi a livello professionale, al punto da essere divenuto il fotografo ufficiale della “Passione di Cristo”, la sacra rappresentazione organizzata ogni anno alla Bura di Tolentino dall’associazione Don Primo Minnoni.

E non solo, ad ogni evento pubblico Palmieri era sempre lì con l’obiettivo in mano, a regalare scatti di straordinaria bellezza. «Per noi della Bura – ricorda addolorato l’ex sindaco Giuseppe Pezzanesi – è sempre stato un punto di riferimento, uno splendido padre di famiglia, un gioiello della società».

Un messaggio di cordoglio arriva proprio dall’associazione Don Primo Minnoni, che Fabio ha seguito con passione e competenza in ogni sua iniziativa. Il gruppo si stringe intorno alla moglie Rita ai figli Lucrezia e Giacomo, alla mamma, alle sorelle e tutte le persone che gli hanno voluto bene. «Fabio è stato per l’associazione una colonna portante. Da esterno al gruppo, si è sempre occupato dei video e delle foto con sensibilità, competenza e nella gratuità, trasferendo la sua grande passione ai figli. Tutta la famiglia era impegnata durante la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo. Non potremo mai dimenticarlo. Lascia un grande vuoto. I suoi archivi sono testimonianza del suo impegno nella divulgazione di questa nostra tradizione. Ci mancherà moltissimo il suo modo gentile di rapportarsi con le persone, il suo sorriso e la sua grande capacità di minimizzare i problemi, lui capace e sempre pronto a trovare una soluzione conciliante. Una grande perdita».

Il ricordo di Ada Borgiani, regista della Sacra Rappresentazione: «Quando ho conosciuto Fabio, più di 20 fa, mi hanno colpito la sua capacità di vivere grandi passioni come la fotografia e le stelle, oltre la sua curiosità che lo spingeva ad approfondire sempre le sue conoscenze restando ancorato alla realtà, con semplicità. Un uomo buono e generoso, acuto e paziente. Dai nostri incontri fatti di lavoro e di sogni, non ci si congedava mai senza un confronto sulla realtà e sulla vita. Un collaboratore e un amico su cui contare. Mi mancherai Fabio. Ci mancherai a tutti».

«Con sgomento e profondo dolore abbiamo appreso della scomparsa di Fabio Palmieri – dice Francesco Gentiloni Silveri -. Tutta la famiglia Gentiloni Silveri si stringe alla moglie Rita, già segnata dalla perdita del padre Mario nella giornata di ieri, ai figli, alla mamma Adele ed alle sorelle, partecipando al grande dolore che in questi momenti provano. La nostra famiglia ha condiviso con loro tanti momenti della nostra vita. I nostri figli sono cresciuti con la famiglia Palmieri nelle estati passate insieme ed è questo che vogliamo ricordare».

Intanto è stata fissata la data per il funerale di Mario Merlini. Questa mattina c’è stato un riscontro diagnostico per stabilire le cause della morte. L’ultimo saluto a Merlini sarà venerdì (26 maggio) alle 16 nella parrocchia San Catervo di Tolentino. I funerali saranno curati dall’impresa funebre Corvatta.