In merito all’articolo legato al processo per bancarotta in cui sono stati assolti (per fatti del 2013 e 2014) tre ex gestori del bar Ternana di Civitanova, l’attuale amministratore unico, Vinicio Vallorani, sottolinea: «L’attuale gestione non è riconducibile né è legata alla precedente denominazione “Ternana in bancarotta”, pur prendendo positivamente atto della sentenza del Tribunale di Macerata di assoluzione degli ex gestori».

«La società attualmente – continua Vallorani – ha un organico lavorativo formato da ben 15 maestranze i cui stipendi vengono regolarmente pagati tutti i mesi, come pure la società risulta regolare nei pagamenti contributivi, assistenziali, previdenziali, nonché delle imposte dirette ed indirette, oltre che dei fornitori e dei terzi. Tutti elementi questi che hanno accresciuto e stanno accrescendo l’immagine della società “La Ternana” nei confronti dei propri fornitori, dell’amministrazione finanziaria, degli enti previdenziali ed assistenziali, delle banche, dei terzi, compresi gli utenti finali che stimano le persone componenti l’organico, oltre ad apprezzare la qualità dei prodotti di propria produzione».