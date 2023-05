Aiga ed Elsa per i futuri avvocati

Aiga ed Elsa insieme per la formazione dei futuri avvocati. Un susseguirsi di progetti quelli del nuovo direttivo dell’Aiga, il quale ha voluto questa volta coinvolgere Elsa (European law students’ association) di Macerata, associazione gestita da studenti e giovani laureati iscritti a Unimc. È stata l’occasione di mostrare agli studenti della facoltà di Giurisprudenza lo svolgimento delle udienze penali: un salto dalla teoria dei manuali di diritto processuale penale alla realtà concreta e tangibile. Il primo giorno i laureandi guidati dall’avvocato Stefania Corvaro hanno potuto assistere alle udienze collegiali, mentre del successivo è stato protagonista l’avvocato Marco Bernabei che ha dato l’opportunità di partecipare ad udienze monocratiche con tanto d’interrogatorio degli imputati. Durante la terza giornata gli studenti hanno infine presenziato ad un’udienza della Corte d’assise (si trattava del processo per l’omicidio di Alika Ogorchukwu). Un’esperienza di crescita e formazione culminata col saluto da parte dell’avvocato Paolo Parisella, presidente dell’Ordine degli avvocati di Macerata, e con il suo augurio nel riconoscere un giorno quegli stessi volti come suoi colleghi. Aiga e Elsa visti gli ottimi risultati perseguiti, continueranno a collaborare e ad organizzare eventi al fine di permettere al corpo studentesco maceratese di scoprire la moltitudine di risvolti della professione forense. L’Aiga ha organizzato un nuovo evento in programma per il 26 maggio alle 15 nella sala eventi del Matt Coworking, a Macerata: una tavola rotonda tra professionisti ed imprenditori sulla tutela di marchi e proprietà industriale, un tema sempre di attualità e di interesse.