Castelraimondo, novità sul fronte della raccolta differenziata. Dopo l’installazione dei tecnologici green point in vari punti del territorio comunale, da giovedì 25 maggio Castelraimondo compie un altro passo in avanti. Dalle 17,30, dopo l’inaugurazione, i cittadini potranno ritirare i sacchetti da utilizzare per la raccolta differenziata attraverso un distributore automatico che è stato posizionato in piazzale Della Vittoria, vicino al distributore dell’acqua. Attraverso la tessera in possesso dell’utente, si potranno ritirare 24 ore su 24 i sacchetti necessari per la raccolta differenziata. Per chi volesse continuare a ritirarli a mano senza usufruire del distributore automatico, la consegna dei sacchetti sarà comunque attiva presso i locali della biblioteca comunale con il seguente orario (che è lo stesso orario di apertura della biblioteca): lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8 alle 13; martedì e giovedì dalle 14 alle 19.