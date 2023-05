Le eccellenze marchigiane saranno protagoniste della due giorni organizzata a Cingoli dalla Cna Macerata insieme all’Associazione Sant’Esuperanzio ed a “Le Marche dal Balcone”.

Un palcoscenico d’eccezione come la Collegiata di Sant’Esuperanzio ospiterà colori, profumi e sapori dei principali prodotti locali creati dagli artigiani del nostro territorio.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cingoli, prevede nel programma l’esposizione dei lavori realizzati dai corsisti Uteam “Disegno pittura” coordinati dal docente Maestro Ivo Batocco. Lucia Pistelli, funzionaria Cna, ha coordinato tutta l’organizzazione dell’evento: Il programma è molto fitto e si aprirà con il taglio del nastro previsto alle 16 di sabato 27 maggio alla presenza del sindaco, delle autorità locali, dei vertici Cna Macerata e dei rappresentanti del confidi regionale Uni.Co. e della Bcc di Filottrano.

Spicca nella prima giornata la presentazione del progetto Dire Fare Donare rivolto alle associazioni di volontariato della provincia di Macerata: «Un’idea – spiega Lucia Pistelli – che prevede una sorta di adozione da parte delle imprese associate Cna di una delle Associazioni di Volontariato aderenti all’iniziativa. L’aiuto dell’artigiano consentirà la realizzazione di opere di ogni genere ispirate dall’Associazione adottata».

Nel fine settimana saranno organizzate visite guidate alla bellissima Collegiata e domenica, in concomitanza con l’evento nazionale “Mulini in Festa”, anche lo storico mulino Bravi.

«La manifestazione – prosegue l’organizzatrice – prevede anche l’incontro con l’autrice del libro per ragazzi La mia Amica Guty Daniela Zepponi a cui seguiranno laboratori di disegno con il fumettista che ha illustrato il libro Riccardo Messi».

«Specialità locale – conclude Pistelli – la cui degustazione sarà sempre possibile è la Crescia di Anna”, previsti musica e balli country con la band “Mad Boots».

Il programma completo disponibile sul sito di Cna Macerata www.mc.cna.it.