La chiamano “l’edicolante del sorriso”. Daniela Zucconi, titolare dell’edicola in via Santa Lucia a Macerata, proprio vicino all’ospedale, a fine mese cesserà la sua storica attività ed andrà in pensione lasciando senza riferimento i residenti ma anche i tanti che per lavoro o necessità frequentano il vicino ospedale.

«Viene meno purtroppo un ulteriore importante servizio – scrivono residenti ed amici – fondamentale per i residenti di un quartiere periferico, al momento non si hanno notizie di soggetti interessati a subentrare nell’attività. Ma soprattutto viene meno la presenza cordiale e rassicurante della signora Daniela, che per 18 anni ha accolto nella propria edicola ogni persona con un sorriso, una battuta e una buona parola, anche nei momenti difficili che l’hanno vista ennesima donna vittima di violenza, a seguito di una brutale aggressione subita nella sua abitazione alcuni anni fa vicissitudine affrontata con grande forza d’animo, senza chiudere il negozio neppure un giorno e senza permettere che ne venisse scalfito il proprio senso civico, continuando a segnalare puntualmente alle Forze dell’Ordine ogni movimento sospetto intorno all’edicola, a tutela della propria sicurezza, dei colleghi commercianti e del quartiere in generale».

Già battagliera responsabile del Sindacato autonomo dei giornalai di Macerata, Daniela negli ultimi anni ha portato avanti con coraggio e determinazione la propria attività da sola, senza cedere alle difficoltà, che non sono di certo mancate. «Celebre – scrivono ancora i residenti – la sua battuta ricorrente, auto-incoraggiante nelle giornate “no”, cominciate male magari per il ritardo nella consegna dei quotidiani o per il mancato funzionamento di Internet: “Forza, su: anche oggi ce la possiamo fare!!”.

A Daniela vanno tutta la stima e la gratitudine da parte degli amici, dei clienti, dei colleghi e dei residenti del quartiere di Santa Lucia, con l’augurio sincero ed affettuoso di un lunghissimo e sereno pensionamento: forza, su! Daje, Danie’!»