«Con Luigi abbiamo tutti perso una persona di grande valore e stima». Queste le parole di Roberto Ciccola, presidente Associazione nazionale carabinieri di Civitanova, che ricorda Luigi Giacomelli, l’imprenditore e presidente Anc di Montelupone, morto mercoledì scorso a seguito di un incidente avvenuto più di quattro mesi fa lungo la Regina a Potenza Picena. Dopo l’autopsia, è stato dato il nulla osta per il funerale. L’addio ci sarà domani alle 10 nella Collegiata di Montelupone, mentre già da oggi sarà allestita la camera ardente nella Sala del commiato di Potenza Picena.

«Un’amicizia durata oltre quindici anni nell’Associazione nazionale carabinieri, in due città diverse ma sempre in contatto e in collaborazione continua e proficua – ricorda Ciccola – Luigi è stato uno straordinario compagno nel segno del volontariato e nelle attività dell’Arma dei carabinieri, l’Arma a cui era profondamente legato e di cui andava molto orgoglioso. Da giovane nel servizio di leva aveva scelto di entrare a far parte di questa grande famiglia dei carabinieri e gli era capitato un momento molto duro che l’aveva profondamente formato. Era il ’78 e si trovava a Roma. Nei mesi del sequestro del presidente Aldo Moro, in una città blindata, era con il suo comando a perlustrare interi quartieri e palazzi per trovare il covo dove sarebbe stato nascosto il presidente e poterlo salvare. Aveva ancora la voce rotta, ma fiera di aver fatto parte della storia, a distanza di tanti anni, ogni volta che ci raccontava la sua storia, la storia dell’Italia impaurita e sotto assedio dalle Brigate Rosse che mieteva vittime ogni giorno. Per la sua città ha fatto molto ed è anche riuscito a creare il gruppo Protezione civile dell’Anc di Montelupone. Il suo servizio è sempre stato attivo e si è espresso, con grande fatica e senso di abnegazione, anche nei giorni dell’affannosa organizzazione degli hub vaccinali in questi ultimi duri anni proprio come Protezione civile pur lavorando e portando avanti un’azienda brillante che era un punto di riferimento per tutti noi, da lui ci rivolgevamo per realizzare targhe, medaglie, trofei, ricordi in generale».

«Un uomo sempre a disposizione e presente nelle nostre serate istituzionali del mercoledì a Civitanova nella sede di via Fontanella, 89 e nelle commemorazioni importanti come al ricordo del sacrificio del maresciallo capo, medaglia d’oro al valor militare, Sergio Piermanni – continua Ciccola – Sempre con il sorriso, pronto a risolvere i problemi come se per lui i problemi non esistessero. Aveva un grande sogno, quello di portare la Fanfara carabinieri a cavallo a Montelupone, stava lavorando a questo importante appuntamento per la sua città. Nel novembre scorso durante la parata della Fanfara a Civitanova avevamo iniziato insieme a gettare le basi per poterla realizzare, cosa possibile vista la grande disponibilità dell’Ippodromo Mori e la sua capacità di relazionarsi con la propria Amministrazione comunale. Spero di poter contribuire a realizzare il sogno di Luigi e potergli fare questo regalo postumo che sono certo da lassù apprezzerà».

«Ricordo inoltre i fatti di cronaca che coinvolsero Montelupone nel 2012 con la coppia di anziani uccisi a coltellate e Luigi, anche in quella occasione, si mise a disposizione con un proprio mezzo e suoi “ragazzi ” dell’Anc per collaborare nei servizi accessori – ricorda ancora Ciccola – Da sottolineare anche l’iniziativa dell’edicola votiva alla Virgo Fidelis molto apprezzata dalla cittadinanza, in piena sintonia e collaborazione con il comandante di stazione dell’epoca, oggi capitano in congedo Mario Giannella. Infine, e questo mi piace sottolinearlo, aveva ricevuto sempre grande fiducia da parte delle amministrazioni comunali del suo paese, tanto che da poco, l’Amministrazione comunale aveva acquistato un mezzo elettrico di ultima generazione dato in comodato d’uso proprio a lui come presidente dell’Anc Protezione civile regionale di Montelupone. Un bellissimo mezzo, che ha anche un valore morale, che tutti noi gli abbiamo invidiato positivamente. Per quanto mi riguarda dopo tanti anni è la prima volta che presenzierò ufficialmente al funerale di un collega presidente dell’Anc in carica e questo è un grande dolore perché con Luigi abbiamo tutti perso una persona di grande valore e stima. Per la delegazione civitanovese al funerale sarà presente Giovanna Piermanni in omaggio a tutte le volte che Luigi ha presenziato al ricordo del nostro eroe medaglia d’oro al valor militare Sergio Piermanni. L’Associazione nazionale carabinieri sarà rappresentata dal generale Marco Di Stefano neo coordinatore provinciale. A mio nome e a quello dell’Anc locale, esprimo le nostre più sentite condoglianze alla moglie Oriana, ai figli Alessandra, Lorenzo e Simone e a quanti gli volevano un mondo di bene».