Il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi hanno partecipato ieri, a Roma, al Salone d’onore del Coni, alla XXXV edizione del Gala Aces Europe con la premiazione delle Città europee dello sport, alla presenza delle autorità del mondo sportivo nazionale. Presenti, tra gli altri, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli e il presidente Aces Europe Gian Francesco Lupattelli.

«Macerata ha ricevuto il premio per Città europea dello sport e in mattinata ci siamo confrontati anche con l’Istituto per il credito Sportivo con il quale stiamo valutando importanti interventi su Macerata per promuovere ancora di più i valori dello sport e, allo stesso tempo, creare indotto turistico ed economico nel nostro capoluogo – ha commentato Parcaroli -. Pensando la nostra città come una palestra a cielo aperto, continueremo a valorizzare il connubio tra sport, salute, benessere e inclusione».

«L’Amministrazione comunale, che mette al centro della propria attività lo sport, con particolare attenzione sia agli eventi che all’impiantistica, ha potuto prendere parte a un’occasione di confronto molto proficua con le massime autorità sportive nazionali e con tantissimi colleghi amministratori – ha aggiunto Sacchi – Insieme al Credito Sportivo abbiamo, inoltre, approfondito e programmato interessantissime iniziative sul fronte dell’impiantistica sportiva della nostra città».