«Di addormentata a Visso – da oramai 4 anni – non c’è la ‘bella’, protagonista della favola, ma l’inesistente azione politica della minoranza che non ha fatto altro che polemizzare, criticare, votare contro ogni progetto messo sul tavolo dalla maggioranza e soprattutto perseverando nella totale assenza di proporre idee costruttive» inizia così la risposta del consigliere di maggioranza, Antonio Aureli, alle critiche della minoranza sul ritardo della ricostruzione.

«E’ nostro dovere – dice Aureli – spiegare come stanno veramente i fatti, di fronte a certe dichiarazioni pretestuose e completamente fuori dalla realtà. Lo dobbiamo fare in rispetto della cittadinanza».

Aureli spiega come grazie ai lavori di riduzione del rischio idrogeologico già effettuati, ormai quasi tutti i proprietari di abitazioni possono presentare progetti, sia nel centro storico che nelle zone adiacenti: «Relativamente ai progetti presentati all’interno del nucleo più storico, non si capisce in base a cosa siano stati fatti i conteggi dei progetti in essere (4 secondo quelli dichiarati da Sara Tomani, capogruppo della minoranza), visto che i nostri calcoli evidenziano numeri diversi. Ben note sono le iniziative intraprese da una parte della cittadinanza non a favore di questa amministrazione, come le azioni contro la nostra scelta di uscire dalla perimetrazione o il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, giusto per fare qualche esempio. Grazie ad una nostra precisa richiesta al commissario straordinario alla ricostruzione dell’ottobre 2022 tutti i proprietari di abitazioni del centro storico e del territorio comunale della nostra città possono ottenere una maggiorazione del 10% di contributo per la ricostruzione, inserita nel testo unico a seguito della nostra iniziativa in tale direzione». Nella nota si ricorda che sono stati avviati i lavori del cimitero nella frazione di Cupi, è stata pubblicata la gara per quello di Villa Sant’Antonio ed è stato approvato il progetto del cimitero monumentale del capoluogo, sta per essere bandita la gara per la conversione della ex-piscina comunale, avviati i lavori per la ricostruzione della scuola Capuzi con annessa nuova sede municipale.

Aureli poi entra nello specifico parlando della nuova piazza e dell’utilizzo dell’ex campo sportivo per ospitare le Sae: «Qui, noi tutti abbiamo ‘la piazza’, gradita o meno nei suoi risvolti architettonici, che sicuramente rappresenta un luogo che riunisce attività commerciali, servizi sociali e di culto facilitando la socialità. Guardando altrove ‘la piazza’ è rappresentata da una serie di container metallici o da schiere di casette di legno. Sarebbe interessante sapere se coloro che ci muovono critiche avrebbero preferito una situazione del genere. Abbiamo assicurato anche una dignitosa sistemazione per la realizzazione del mercato comunale e di eventi pubblici all’aperto. Nel momento della massima emergenza abitativa, abbiamo dovuto scegliere tra mantenere in essere un campo sportivo, oppure utilizzare la stessa superficie per realizzare le strutture abitative emergenziali. La penuria di spazi edificabili nel nostro comune è ampiamente conosciuta e abbiamo ovviamente ritenuto opportuno dare priorità al fabbisogno abitativo di circa 40 nuclei familiari. Anche in questo caso sarebbe interessante sapere cosa avrebbe scelto la minoranza, se fosse stata al nostro posto».

Aureli conclude con la critica politica alla minoranza: «Dal punto di vista più strettamente politico, Tomani dovrebbe ricordarsi delle innumerevoli votazioni contrarie alle nostre proposte, tra le quali spiccano quella contro la realizzazione della piattaforma per l’atterraggio di elicotteri (per fortuna ora pienamente operativa), non votando la variante urbanistica per ricostruire la nuova scuola Capuzi, quelle contro i finanziamenti ottenuti per la realizzazione di vie ciclabili di collegamento con la vicina Umbria, astenendosi dal voto favorevole per l’individuazione di ulteriori aggregati edilizi solo perché non d’accordo su come era stata scritta e gestita la delibera (consiglio del novembre scorso). Manca ancora un anno alle prossime votazioni ma è chiaro che la minoranza ha già cominciato ad affilare le armi della polemica. Giustamente fa il suo gioco. Ma sarebbe auspicabile che questo gioco venisse sviluppato con una maggiore onestà intellettuale, soprattutto nella narrazione dei fatti e nella dimostrazione vera di quella tanto ricercata e sbandierata collaborazione. Noi siamo sempre aperti al confronto».