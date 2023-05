L’Anthropos si laurea vice campione italiano di calcio a 7. Si sono conclusi ieri mattina i campionati nazionale del Dcps (dipartimento paralimpico della Figc). La kermesse si è svolta nel centro tecnico federale di Coverciano. Tre i titoli assegnati in corrispondenza di altrettanti livelli di competizione previsti.

La squadra di Civitanova, dopo aver vinto il torneo regionale, era presente per contendersi il titolo del livello tre con le altre dieci rappresentative di pari categoria nel calcio a 7. Nel primo incontro, a eliminazione diretta, i tesserati del gruppo marchigiano si sono imposti 6-2 contro il Pontedera Calciando Insieme. Il secondo incontro, anch’esso a eliminazione diretta, ha visto l’Anthropos contendersi l’accesso al girone finale con il team Accademia Biancazzurra, sconfitto 8-2. Le tre qualificate del girone finale che si sono contese il titolo sono state: Anthropos Civitanova, Napoli Cooperativa Terzo Settore e Juventus Nessuno Escluso. Nel primo incontro i marchigiani del bomber Ilia Scuderi Panebianco ha avuto la meglio sui partenopei con il risultato di 8-1. Nel secondo incontro l’Anthropos ha tenuto testa alla Juventus cedendo per 2-0. La classifica finale ha visto la società di Civitanova chiudere al secondo posto, in quanto i rivali bianconeri hanno vinto anche la partita con il Napoli (7-1). La Juventus Nessuno Escluso si è laureata campione d’Italia. Classifica finale poule scudetto: Juventus 6, Anthropos 3, Napoli 0.

I componenti della squadra civitanovese. Atleti: Agyemang Adolf, Gabriele Brengola, Riccardo Cecconi, Alex Cesca, Davide Cesini, Marco Facchino, Alessandro Mattei, Federico Mei, Luca Sbrolla, Ilia Scuderi Panebianco, Davide Villanova e Leonardo Volatili. Staff tecnico: Andrea Croia, Riccardo William Panza e Fabio Battellini. Dirigenti: Lucio Pescini e Gianni Cesca.

«I nostri ragazzi hanno dato tutto per quanto riguarda impegno, capacità e sacrificio nell’imbastire un gioco degno del livello di questa categoria – commenta mister Andrea Croia -. Hanno dimostrato attaccamento alla propria maglia con un senso di appartenenza che mi ha reso orgoglioso di essere il loro allenatore. La stagione non si chiude qui, continueremo a lavorare in campo per proseguire tutti insieme il percorso di crescita».

«Il calcio a 7 per noi è una disciplina giovane in quanto avviata da poco tempo. Il risultato conseguito è decisamente importante – dice il presidente Anthropos Nelio Piermattei -. Arrivare alle finali nazionali, superare i primi turni a eliminazione diretta e giocarci il titolo con due squadre che godono del supporto organizzativo e tecnico di club del calibro di Napoli e Juventus non è cosa di tutti i giorni. Sono molto contento, i giocatori, tecnici e dirigenti hanno gestito il percorso e affrontato quest’esperienza nel migliore dei modi. Ho visto un gruppo unito che ha saputo divertirsi e lottare. Complimenti a tutti loro».