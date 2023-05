«La Via delle cascate perdute, malgrado le piogge eccezionali dei giorni scorsi, è percorribile», così il comune di Sarnano sul luogo che da quanto è stato riscoperto ha attirato frotte di turisti che vogliono goder dello spettacolo delle cascate. Nonostante le fortissime piogge «Non ci sono state compromissioni di alcun tipo che possano aver in qualche modo alterato la fruibilità dello splendido scenario delle cascate – dice il Comune -. Allo stesso modo va sottolineato come la straordinaria quantità di acqua caduta abbia inevitabilmente ingrossato il fiume Tennacola che alimenta le cascate. Quindi, appare comprensibile come in tanti, anche in queste ore, abbiano voluto visitare tutte e tre le cascate – Antico Mulino, Vagnatò e le Cascatelle – per assistere a uno spettacolo naturale sicuramente raro. Proprio a causa della enorme portata d’acqua delle cascate si raccomanda a tutti i visitatori di prestare la massima attenzione e di indossare abbigliamento e calzature adeguati».