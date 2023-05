Aveva colpito un carabiniere con un pugno quando questo era andato a casa sua per notificargli un atto: ha patteggiato 1 anno e 4 mesi, senza sospensione della pena, il 60enne Marco Eclizietta. Oggi è proseguito il processo per direttissima.



L’uomo è stato arrestato lo scorso 17 aprile a San Severino, dove vive. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, il 60enne aveva reagito male quando i carabinieri erano andati a casa sua per fargli una notifica. Mentre un militare stava compilando un atto, Eclizietta gli ha detto di andarsene, poi ha cercato di prendere la cartellina che il militare teneva in mano. Il carabiniere ha cercato di trattenerla, continua l’accusa, poi il sessantenne ha sferrato un pugno colpendo il volto il militare. Un collega del carabiniere è intervenuto ed Eclizietta è stato arrestato per resistenza e lesioni (il militare ha riportato una prognosi di sette giorni). Oggi l’uomo, difeso dall’avvocato Barbara Recanati, ha patteggiato.