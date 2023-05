Mette una trappola e cattura una volpe: nei guai un uomo. E’ successo a Recanati dove i carabinieri forestali, durante il controllo del territorio e di vigilanza ambientale, hanno scoperto una gabbia-trappola posizionata ai margini di fosso di un fondo agricolo.

All’interno c’era una volpe viva. L’animale, era in buone condizioni, è stato prontamente rimesso in libertà. Attraverso ulteriori indagini, i forestali sono risaliti all’autore. Si tratta del proprietario di alcuni terreni vicini al luogo del rinvenimento, che dopo aver subito la perdita di alcuni dei suoi animali da cortile ad opera di una volpe, ha pensato di posizionare la gabbia per risolvere il problema. L’uomo è stato quindi denunciato per utilizzo di mezzi di caccia non consentiti e detenzione di animale in condizione incompatibile con la sua natura.