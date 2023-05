TRAGEDIA - E' accaduto in direzione nord poco prima dell'uscita di Grottammare. La vettura si è scontrata con un mezzo pesante nel tratto a doppio senso di marcia. Sul posto Polizia autostradale, ambulanze del 118 e vigili del fuoco

Frontale tra auto e camion sull’A14: morta una donna. La tragedia è avvenuta intorno alle 19, poco prima dell’uscita di Grottammare, in direzione nord. Anche stavolta si tratta di un frontale tra un’auto e un mezzo pesante. La vettura viaggiava in direzione nord e in quel punto la circolazione è a doppio senso perchè la galleria in direzione sud è chiusa per lavori. Dalle prime ricostruzioni, secondo una nota di Autostrade, «sembrerebbe che l’utente alla guida dell’auto, nel percorrere a forte velocità la corsia in deviazione sulla carreggiata opposta – temporaneamente attivata al fine di smaltire gli accodamenti – abbia invaso la corsia dedicata alla marcia nella direzione opposta scontrandosi frontalmente con un mezzo pesante».

La Polizia autostradale di Porto San Giorgio si sta occupando dei rilievi di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Oltre alla Polstrada, anche le ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco. La circolazione si è bloccata e si sono create anche lunghe code.

(Servizio in aggiornamento)