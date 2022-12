Teatro Rossini, consegna lavori

entro il 31 dicembre

CIVITANOVA - Avrà una durata di tre mesi 'intervento per la rimozione della copertura in amianto sul tetto e per l'installazione di un impianto fotovoltaico. L'assessore Carassai: «Il cantiere non andrà a ostacolare gli eventi. La viabilità subirà delle modifiche che saranno comunicate a tempo debito. Nella prossima giunta verrà esaminata la problematica relativa al comparto di via Trieste che comporterà una spesa superiore di 5 milioni»

7 Dicembre 2022 - Ore 12:32 - caricamento letture

Teatro Rossini, entro il 31 dicembre del 2022 saranno consegnati i lavori e dovranno avere una durata di tre mesi. Lo comunica il Comune attraverso una nota: “Ingrana la marcia l’intervento di rimozione della copertura in cemento-amianto del cineteatro Rossini e per la ricopertura con efficientamento energetico tramite installazione di un impianto fotovoltaico con potenza nominale pari a 110,72 kWp. Ad aggiudicarsi i lavori, con un ribasso d’asta del 14.952%, è la ditta Consorzio Imprenditori Edili di Modena“. «L’ultimo spettacolo al teatro Rossini è previsto per il 6 febbraio 2023 – ha spiegato Ermanno Carassai, assessore ai Lavori Pubblici nell’incontro con i responsabili della sicurezza del Comune e dei Teatri, insieme all’ufficio tecnico e all’ingegnere Egidio Santucci, che ha redatto il progetto – . I lavori di approntamento del cantiere, infatti, non vanno ad ostacolare gli eventi. Quando il teatro verrà chiuso si procederà alla copertura delle poltrone e successivamente con lo smantellamento del manto. E’ prevista la posa in opera di pannelli sandwich, di color terra, come richiesto dalla Soprintendenza e struttura portante in corten. Sarà installata una linea vita e per la rimozione dell’amianto dovrà essere redatto un apposito protocollo di bonifica. La viabilità subirà delle modifiche su viale Trieste e lungo vicolo Sforza che saranno comunicate a tempo debito. Si tratta di un intervento particolarmente importante – conclude l’assessore Carassai – perché tende ad eliminare un manto di copertura potenzialmente pericoloso e a realizzare una struttura atta a garantire un rilevante risparmio energetico sia per il teatro che per l’adiacente sede municipale. Nella prossima giunta verrà esaminata la problematica relativa al comparto di via Trieste che comporterà una spesa superiore di 5 milioni di euro. E’ necessario stabilire le tempistiche, verificare le soluzioni tecniche che saranno portate all’attenzione dei partiti e della Commissione consiliare». Rimozione copertura in amianto e fotovoltaico sul tetto del Rossini: approvato progetto esecutivo Bonifica tetto del cineteatro, Civitanova prima in Italia nella graduatoria per i finanziamenti

