TOLENTINO - Sorpresa per 250 operai che questa mattina hanno trovato tutto chiuso e sono rimasti per circa un'ora fuori dalla storica azienda in attesa che arrivasse qualcuno ad aprire

Cancelli chiusi alla ditta Frau di Tolentino, dove questa mattina alle 5 circa 250 operai erano pronti per entrare al lavoro ma sono stati costretti ad attendere per circa un’ora fuori dai cancelli prima di poter entrare. Il problema? Chi doveva aprire è rimasto addormentato.

È ancora buio questa mattina quando hanno iniziato ad arrivare gli operai della ditta Frau per il turno di lavoro. I primi ad arrivare, intorno alle 5, hanno però trovato una sorpresa: il cancello era chiuso. E hanno atteso, magari pensando ad un ritardo di chi doveva arrivare per aprire. Poco alla volta davanti all’azienda il numero di operai è cresciuto e alla fine erano in 250 ad attendere di entrare. Ma niente. I cancelli rimanevano chiusi e nessuno arrivava. Messaggi, telefonate per sapere cosa stesse accadendo, «Ma non viene nessuno qua?» si chiedevano. Il problema si è compreso dopo un po’. Ad aprire doveva arrivare un dipendente della ditta di Macerata che si occupa della security per la storica azienda di Tolentino. Ma questa mattina l’addetto che doveva aprire i cancelli è rimasto addormentato. Così cancelli chiusi per oltre un’ora e operai bloccati ad attendere che arrivasse qualcuno ad aprire per iniziare il turno di lavoro.

(Gian. Gin.)