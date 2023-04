BOLOGNOLA – L’incidente intorno alle 13 in Val di Tela. L’uomo stava facendo una escursione. E’ cosciente e verrà portato a Torrette

Sciatore esce di pista durante una escursione di scialpinismo e finisce dentro un canalone scivolando per 30-40 metri: è successo a Bolognola intorno alle 13. Per raggiungere il ferito, un uomo sulla 50ina d’anni che ha riportato diversi traumi a schiena e gambe, è arrivata l’eliambulanza con personale del Soccorso alpino. L’incidente è avvenuto sul versante nord di Monterotondo, in Val di Tela. I soccorritori intorno alle 14 stavano raggiungendo il ferito, sempre rimasto cosciente per poi trasportarlo con l’elicottero a Torrette. Sul posto ci sono, con il Soccorso alpino, il 118 e i vigili del fuoco.

(in aggiornamento)