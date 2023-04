SERIE A - Il centrocampista di San Severino ha realizzato la rete dell'1-0 definitivo regalando la vittoria alla sua Fiorentina. Una grande gioia personale visto che per tanti anni ha vestito la maglia del Milan

Giacomo “Jack” Bonaventura castiga l’Inter a San Siro. Il centrocampista della Fiorentina, nato e cresciuto a San Severino Marche, decide il big match valevole per la 28esima giornata di Serie A.

La sfida termina 1 a 0 per i viola, che rilanciano le proprie ambizioni per un piazzamento per le competizioni europee. Decisivo, al 53esimo, un suo colpo di testa. Ex giocatore del Milan, segna l’ennesimo gol alla Scala del calcio e conclude la partita con la fascia da capitano al braccio. A quasi 34 anni Bonaventura realizza la terza rete stagionale, l’11esima in carriera con la Fiorentina e la 64esima in Serie A.

(redazione CM)