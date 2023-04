PIEVE TORINA - Il primo cittadino si è complimentato con il primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale di Macerata

«Pelagalli è un’altra eccellenza di questo territorio». Il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, ha incontrato nei giorni scorsi Mauro Pelagalli, primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Macerata, nativo di Pieve Torina.

Il sindaco si è complimentato con il dottore: «Ha saputo creare una struttura all’avanguardia, a Macerata, mettendo a disposizione della comunità la sua professionalità e la sua grande esperienza in campo medico. Sono fiero ed orgoglioso di averlo come conterraneo, e del fatto che abbia scelto di aprire un ambulatorio proprio qui, a Pieve Torina, segno di un legame forte con la sua terra d’origine. Garantiamo, attraverso la sua figura, un ulteriore servizio sanitario di qualità alla nostra gente, a testimonianza di un’attenzione al tema salute che ritengo una priorità per tutte le aree interne dell’alto maceratese. A nome di tutta la comunità pievetorinese esprimo a Pelagalli un sincero augurio di buon lavoro affinché continui ad esercitare il suo ruolo di medico attento, scrupoloso, sensibile alle esigenze di chi soffre».