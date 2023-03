CIVITANOVA - Un ciclo di incontri per comprendere i bisogni evolutivi dei ragazzi attraverso un percorso di spunti e riflessioni. Primo appuntamento questa sera all’auditorium San Paolo alle 21.15

Il tentativo di comprendere i bisogni evolutivi dei ragazzi attraverso un percorso di spunti e riflessioni, nella migliore tradizione del ciclo di incontri “Poche parole ma buone”. L’evento, giunto ormai alla sua quarta edizione, è organizzato da Elisabetta Cesari, psicologa clinica-psicoterapeuta, in collaborazione con l’associazione sociale e culturale Sted di Civitanova Alta, con i patrocini dell’assessorato ai servizi sociali e formativi del comune di Civitanova e dell’Ordine Psicologi Marche.

«Quest’anno – spiegano gli organizzatori – l’intero ciclo sarà dedicato al tema dell’adolescenza: piuttosto che affannarsi nella ricerca del miglior manuale su come sopravvivere ad un figlio adolescente, è necessario, prima di tutto, creare nella mente l’idea di una adolescenza, provare ad immaginarsela, fargli spazio oltre gli stereotipi e i luoghi comuni. Il rischio, nel parlare di questo argomento, è proprio quello di mascherare la fatica della crescita e attribuire il disagio, sociale e psicologico dei ragazzi, alle solite riduttive motivazioni; è importante invece che l’adulto provi a mettersi in gioco, tentando una riflessione più approfondita e critica di quanto sta succedendo, una lettura diversa per smettere di guardare gli adolescenti senza vederli realmente per quello che sono».

Il ciclo intende proporre ai partecipanti (genitori, insegnanti, educatori, nonni) un’occasione di confronto con la guida esperta di un professionista del settore. Anche quest’anno l’edizione potrà contare sulla preziosa collaborazione di psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, del territorio che da anni si occupano di tematiche riguardanti l’età evolutiva e i percorsi terapeutici. L’obbiettivo degli incontri si accompagna alla filosofia che caratterizza l’associazione culturale “Sted” come contenitore di persone ed idee, occasioni di dialogo e crescita sociale e territoriale.

Gli appuntamenti.

31 marzo: “Immaginamoci l’adolescenza; farle spazio per capirla” con Elisabetta Cesari, psicologa clinica-psicoterapeuta.

14 aprile: “Specchio delle mie trame: la narrazione del sé attraverso l’immagine” con Silvia Iesari, psicologa clinica-psicoterapeuta e Elisabetta Cesari, psicologa clinica-psicoterapeuta.

21 Aprile: “Catturati dalla rete: educare al pensiero critico” con Laura Baiocco, psicologa clinica-psicoterapeuta e Elisabetta Cesari, psicologa clinica-psicoterapeuta.

19 maggio: “Talento e passioni: la strada giusta” con Barbara Morgoni, pedagogista clinica e Elisabetta Cesari, psicologa clinica-psicoterapeuta.

9 giugno: “Ci vorrebbe una bussola tra emozioni e pensieri” con Giulia Cesetti, psicologa clinica-psicoterapeuta e Elisabetta Cesari, psicologa clinica-psicoterapeuta.

Tutti gli incontri saranno all’auditorium San Paolo di Civitanova alta, il venerdì alle 21.15.