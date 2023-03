TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - Nel gruppo D i giallorossi calano il tris al Polverigi e avvicinano la coppia Giovane Offagna-Atletico Ancona. Lorenzo Likey segna il 3 a 2 con cui i rossoblu vincono lo scontro diretto con il Corridonia Fc per abbandonare l'ultima posizione del girone E

di Michele Carbonari

Nell’ottava giornata di ritorno pareggiano sia la leader Camerino Castelraimondo che la vice capolista Helvia Recina, divise ancora da due lunghezze in testa al girone E di Terza categoria. I ragazzi di Micarelli pareggiano 2 a 2 a Santa Maria in Selva di Treia contro l’Abbadiense. Due volte in vantaggio in avvio di tempo con Salvi (pallonetto) e con Rossetti (in mischia sugli sviluppi di un corner), vengono ripresi prima da Martorelli (rigore) e poi da Gianluca Clementoni (esterno destro). La squadra di Villa Potenza, invece, divide la posta in palio a reti inviolate nella tana della Giovanile Nicolò Ceselli.

Seppur di un punto, aumenta il distacco dalla terza in classifica, il Colbuccaro, caduto di misura nel derby di Sforzacosta: decisivo Caraceni nel finale (diagonale dal limite, servito da Teobaldi). Pirotecnico invece il successo della Stese, fra le mura amiche contro il San Ginesio (7-3). Gli ospiti sbloccano con la pallombella di Santucci, poi ribaltano i locali trascinati da Alessandrini (da pochi passi) e Cancellieri (rigore). Il rossoblu ospite Lucarelli sbaglia un rigore, ma il tap in di Brasili regala il momentaneo pareggio. I calzaturieri effettuano un ulteriore scatto grazie a Del Coco (tiro all’angolino) e alla doppietta di Alessandrini (di testa su traversone di Rosini), Azzacconi riapre i giochi ma nel recupero i padroni di casa dilagano: Corsalini (al volo), Papasodaro (rigore) e Principi (pallonetto).

In scia alla formazione di Paoloni c’è la Giovanile Corridoniense, che sbanca il campo del Serralta in virtù del rigore di Tamburrini (da lui conquistato) e dal diagonale di Rapallini, vano l’illusorio pareggio di Bambozzi (penalty). I gialloblu di Palazzi vengono raggiunti dal Monte San Martino, che chiude 2 a 2 nella tana della Veregrense: a segno i fratelli Morichetti (Emanuele e Luca). Alla Vis Civitanova lo scontro diretto per evitare l’ultimo posto, Corridonia Fc battuto 3 a 2. I rossoblu di Morganti si portano sul doppio vantaggio grazie ai guizzi di Marco Gattafoni e di Nicholas Micucci, gli uomini di Marcelletti trovano il pari trascinati da Montecchiarini e Tirabassi, ma nella ripresa è determinante il gol vittoria di Likey. Gli ospiti recriminano per il gol annullato a Bajrami e i legni colpiti da Marcelletti, Tirabassi e Pierluigi. Riposava la Lorese.

Nel girone D l’Union Picena cala il tris interno al Polverigi (punizione dalla distanza di Lauteri, colpo di testa di Ramadori e azione personale di Zannotti) e si porta ad un solo punto dalle due battistrada Giovane Offagna e Atletico Ancona.

Il personaggio della settimana: Lorenzo Likey (Vis Civitanova). Il calciatore rossoblu decide lo scontro diretto per evitare l’ultimo posto e castiga il Corridonia Fc, regalando i tre punti ai suoi, lo stesso distacco di vantaggio sulla concorrente.