Mayes e Marco Rubeo:

dalle luci di Hollywood

al festival “Prima Scena”

POTENZA PICENA - Con la costumista e suo figlio, art director di produzioni come “007 Quantum of Solace” e “The Hateful Height” di Quentin Tarantino, si è conclusa la kermesse europea dedicata alla scenografia per la direzione artistica del premio Oscar Dante Ferretti

28 Marzo 2023 - Ore 15:01 - caricamento letture

Dopo un lungo e affascinante viaggio nel favoloso mondo della scenografia – che ha toccato le città di Ancona, Macerata e Ascoli – il festival Prima Scena si è concluso a Potenza Picena, città capofila dove il progetto è stato ideato e ha iniziato a muovere i suoi primi passi. Alla presenza delle massime autorità civili e militari e di ospiti prestigiosi, il festival europeo dedicato alla scenografia (per la direzione artistica del Premio Oscar Dante Ferretti) ha riscosso un grande successo di pubblico, a conferma di quanto già riscontrato nelle tappe precedenti. A impreziosire ulteriormente il ricco programma che ha animato Potenza Picena nel weekend è stata la presenza di due ospiti d’eccezione, provenienti direttamente da Hollywood: Mayes Rubeo (costumista di film capolavoro come “Avatar”, “Apocalypto” e “Thor”) e suo figlio Marco Rubeo (art director di produzioni come “007 Quantum of Solace” e “The Hateful Height” di Quentin Tarantino) – rispettivamente moglie e figlio del noto scenografo Bruno Rubeo, a cui è stato dedicato un ricordo speciale. Il weekend potentino si è aperto sabato pomeriggio al Teatro Bruno Mugellini con una tavola rotonda intitolata “Le Marche, terra di scenografi”. Un momento amarcord è stato rivolto anche allo scenografo Premio Oscar Ferdinando Scarfiotti, ricordato attraverso le parole della sorella Giovanna presente in sala, quale coronamento di un elogio alla professionalità marchigiana. Al termine della conferenza, presso la Chiesa di Santa Caterina, alla presenza della famiglia Rubeo, è stata inaugurata la mostra “L’Arte della Scena” che ha raccolto i bozzetti scenografici di Bruno Rubeo. Ha chiuso questo importante fine settimana il monologo teatrale di e con Stefano Artissunch “Campo di Marte”, presentato in anteprima nazionale. Un racconto profondo, lucido e straziante dei Martiri del Campo di Marte. Presente in sala Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche.

