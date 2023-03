VOLLEY - Il libero torna sulla vittoria in gara 3 e carica i suoi in vista del match di sabato in terra scaligera: «Ci aspetta un’altra grande battaglia sportiva, vogliamo dare il massimo per riequilibrare la serie e tornare all’Eurosuole Forum»

La Lube è tornata al lavoro con tanta voglia di ripetere la bella prova del terzo round nella sfida di sabato 1 aprile (alle 20,30) al Pala Agsm Aim di Verona contro la WithU in Gara 4 dei quarti di finale. Testa ai playoff Scudetto Credem Banca con la consapevolezza di essere riusciti ad alzare il livello e di avere le carte in regola per fornire una prestazione da Lube anche in trasferta, in un altro confronto da dentro o fuori. L’obiettivo è ripetere il miracolo sportivo centrato nella passata stagione, quando i biancorossi si trovarono sotto dopo i primi due match della Semifinale con l’Itas Trentino, ma riuscirono a impattare la serie rialzando la testa e spuntandola in Gara 5. Un cambio di ritmo che portò i cucinieri a disputare la Finale perfetta.

A parlare delle sue sensazioni positive è uno dei senatori, Fabio Balaso: «Nelle prime due partite – dice il libero -, soprattutto guardando le statistiche, avevamo giocato alla pari con Verona, ma gli scaligeri si erano portati a casa due vittorie. I progressi in ricezione sono stati evidenti e hanno dato i frutti nel terzo match. Zaytsev si è inserito bene in copertura dando equilibrio e stabilità con il suo mix di esperienza e tecnica. D’altronde si tratta di un atleta che non eccelle solo nei fondamentali di attacco. Alleggerendo i compiti di Nikolov per buona parte dell’incontro, abbiamo permesso al nostro compagno di sorprendere gli avversari; Alex è stato l’uomo chiave della contesa, ma la strada è ancora lunga.

Sabato in Veneto ci aspetta un’altra grande battaglia sportiva. Sarà più difficile in casa della WithU e, ancora una volta, conterà molto la ricezione. Oltre ad attaccare bene, i giocatori di Verona battono forte. Abbiamo risposto dal punto di vista della personalità? Avevamo parlato tutti insieme con l’allenatore dei troppi errori nei momenti topici dei set. In Gara 3, nell’occasione dell’ultimo parziale, abbiamo tirato fuori il vero carattere della Lube e ci siamo presi con grinta una vittoria che per nulla al mondo doveva sfuggirci. Questo atteggiamento deve continuare al Pala Agsm Aim, anche se non avremo il nostro pubblico che domenica ci ha supportato alla grande. Vogliamo dare il massimo per riequilibrare la serie e tornare all’Eurosuole Forum».