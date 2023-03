RICONOSCIMENTO - Samuele Cerri premiato all’Hotel Dante in occasione del Nip food international Award, una sorta di olimpiadi della buona pizza: il giovane ha ricevuto un certificato di eccellenza per l’alta professionalità e la qualità della sua preparazione

di Monia Orazi

Premio “Pizza d’oro” al 27enne di Visso Samuele Cerri. Cresciuto letteralmente a pane e dolci nell’Albero del pane, il negozio di famiglia, il giovane si è appassionato al mestiere dei suoi genitori, decidendo di farlo diventare anche il suo e nei giorni scorsi all’Hotel Dante di Cervia, in occasione del Nip food international Award, una sorta di olimpiadi della buona pizza, il giovane ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, un certificato di eccellenza per l’alta professionalità e la qualità della pizza.

La manifestazione, che ha riunito oltre 200 pizzaioli da tutta Italia e dall’estero che si sono sfidati a suon di impasti e topping originali, è stata organizzata dalla Nip, la nazionale italiana pizzaioli. Racconta il giovane: «Sono felice e soddisfatto per questo riconoscimento alla qualità della nostra pizza. Ad ottobre ho frequentato a Tolentino il corso della nazionale italiana pizzaioli, è partito tutto da lì. La passione per la pizza è nata lavorando insieme ai miei, poi frequentando il corso mi sono appassionato ancora di più a questo lavoro. La pizza è molto versatile, sopra ci si può mettere qualsiasi cosa. Un nostro omaggio alle bontà del territorio è la pizza ciauscolo e pecorino, oppure quella delicata alla trota ed al pesto. Ogni volta posso dare sfogo alle mille idee che mi vengono in mente, inventando topping originali, cercando sempre di soddisfare le richieste dei clienti». Una bella soddisfazione per il giovane pizzaiolo di Visso aver ricevuto questo premio, che testimonia la qualità del suo lavoro.